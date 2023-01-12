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НовостиОбщество12 января 2023 16:53

Из-за повреждения контактной сети в Казани временно изменится схема движения трамвая №1

Теперь вагон будет ходить до улицы Саид-Галеева
Рината СТРЕБКОВА
Маршрут изменится на участке от улицы Габдуллы Тукая в направлении улицы Тинчурина

Маршрут изменится на участке от улицы Габдуллы Тукая в направлении улицы Тинчурина

Фото: Мэрия Казани

В Казани временно изменится схема движения трамвая №1. Причина - повреждение контактной сети на маршруте следования вагона по улице Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В результате маршрут изменится на участке от улицы Габдуллы Тукая в направлении улицы Тинчурина. Трамваи теперь будут ходить до улицы Саид-Галеева, а далее разворачиваться в направлении поселка Караваево.