Из-за повреждения контактной сети в Казани временно изменится схема движения трамвая №1

Маршрут изменится на участке от улицы Габдуллы Тукая в направлении улицы Тинчурина Фото: Мэрия Казани

В Казани временно изменится схема движения трамвая №1. Причина - повреждение контактной сети на маршруте следования вагона по улице Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В результате маршрут изменится на участке от улицы Габдуллы Тукая в направлении улицы Тинчурина. Трамваи теперь будут ходить до улицы Саид-Галеева, а далее разворачиваться в направлении поселка Караваево.