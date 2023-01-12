Видео момента ДТП автобуса и "скорой", в которой погибла пациентка, опубликовали в Сети

Авария произошла на улице Парина. Фото: Александр ЧЕРНОВ

Стали известны новые подробности смертельной аварии, которая произошла в Казани в четверг, 12 января. Напомним, что в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля скорой помощи погибла 80-летняя пациентка, которую везли в больницу в тяжелом состоянии.

Стала ли именно авария причиной гибели женщины предстоит выяснить следователям. По факту смертельной аварии уже возбудили уголовное дело.

Меж тем, в Сети появилось видео момента аварии. Его в своей группе опубликовала Ассоциация АТП РТ. В пост под видео отмечается, что в момент ДТП скорость автобуса была всего 6 км/ч. Автобус отъезжал от остановки, водитель физически не мог увидеть машину скорой. Кроме того, реанимобиль двигался по встречной полосе, но имел возможность переместиться на свою полосу движения.

На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Окончательные причины аварии станут известны позднее.