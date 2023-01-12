В Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» будут производить беспилотники и моторные лодки

Производство БПЛА в Татарстане позволит создать до 400 новых рабочих мест. Фото: Пресс-служба президента РТ

На территории ОЭЗ «Алабуга» появятся два новых проекта - производство беспилотников и моторных лодок. Об этом стало известно на заседании наблюдательного совета экономической зоны.

Производить моторные лодки будет ООО «Дельфин Алабуга». Главная особенность новых лодок - материал изготовления. Их будут мастерить из композиционного материала на основе угле- и стеклоткани. Если сравнить с алюминиевыми или стальными конструкциями, то лодки, которые будут выпускать в Татарстане будет заметно прочнее и легче.

Кроме того, в «Алабуге» будут производить беспилотники. Изготовлением займется ООО «Альбатрос». В планах компании организовать в Татарстане примерно 400 рабочих мест. Отметим, что поставками беспилотников предприятие занимается с 2017 года.