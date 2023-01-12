Год национальных эпосов Тинчуринский театр начнет премьерой спектакля «Идегей»

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

26-27 января в театре Тинчурина состоится премьера спектакля по дастану (эпосу) татарского народа «Идегей». Постановка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарии. Объявленный Национальным советом (Милли Шура) Всемирного конгресса татар 2023 год Годом национальных дастанов придает историческую и культурологическую значимость и актуальность спектакля «Идегей» в постановке режиссера Туфана Имамутдинова.

По словам главного режиссера театра Туфана Имамутдинова, он давно вынашивал идею постановки дастана «Идегей». Произведение привлекло внимание режиссера своей национальной, литературной и исторической актуальностью.

- Дастан «Идегей» привлечет внимание нашего зрителя к литературному татарскому языку, нашему нематериальному наследию и к национальной культуре. Эта постановка задаст новый вектор развития Тинчуринского театра, - отметил Туфан Имамутдинов.

Основной идеей спектакля, основанного на эпосе «Идегей», является идея о пагубности междоусобицы – борьбы на уровне государственных интересов сильных личностей, или же на основе разлада между людьми на бытовой почве. Основными мотивами как эпоса, так и спектакля «Идегей», является воспевание героизма, мужества, любви к родной земле, ненависть к врагам, дружба и пожертвование, честность и справедливость.

Роль Идегея в постановке Тинчуринского театра исполнит молодой актер и режиссер Ильнур Гарифуллин. Заслуженный артист Татарстана Ирек Хафизов выступит в роли Туктамыш хана, в роли Шахтимера – народный артист Татарстана, заслуженный артист России Зуфар Харисов, Гузель Гайнуллина – в роли Джанике.

В спектакле также сыграют известные актеры Тинчуринского театра – народные артисты Татарстана Ильгизар Хасанов, Рамиль Минханов, заслуженные артисты Татарстана Ренат Шамсутдинов, Рустем Гайзуллин, Салим Мифтахов, а также актеры театра Ильнур Байназаров, Ильфак Хафизов, Салават Хабибуллин, Артем Пискунов, Эдуард Никитин, Камиль Гатауллин, Булат Зиннатуллин, Ильмас Насретдинов.

Художник спектакля – Алия Гайнуллина, хореограф – Марсель Нуриев, хормейстер – Алия Хамзина, музыкальный руководитель, дирижер – Ильяс Камал. Музыку для постановки сочинил молодой композитор, студент Московской консерватории им. Чайковского Фархад Бахтияри.

В преддверии премьеры спектакля в музее Тинчуринского театра будет подготовлена выставка, посвященная дастану «Идегей» и автору реконструированного сводного текста эпоса, народному писателю Татарстана Наки Исанбету.

В рамках подготовки к спектаклю в Тинчуринском театре также прошел образовательный курс, посвященный татарским дастанам «Татар дастаны ни сойли?» («О чем говорят татарские дастаны?»), организованная образовательной платформой «Ачык университет». В ходе курса артисты театра встретились с доктором исторических наук Дамиром Исхаковым, писателем, одним из редакторов дастана «Идегей» Галимджаном Гильмановым, также был организован мастер-класс по тюркским боевым искусствам.