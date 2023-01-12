Глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что средняя зарплата в республике выросла на 16,6%

Самые низкие зарплаты в республике наблюдаются в гостиничной отрасли, общепите и в сфере операций с недвижимостью. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

12 января во время итоговой коллегии Минтруда Татарстана глава ведомства Эльмира Зарипова сообщила, что по итогам периода январь-октябрь 2022 года средняя зарплата в республике, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, выросла на 16,6%. Таким образом, по словам министра, она составила 50 287 рублей. По этому показателю Татарстан является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе.

При этом, как отметила Зарипова, актуальным для республики остается вопрос повышения зарплаты в тех отраслях, где она наиболее низкая. Это гостиницы и общепит, где люди получают в среднем по 32,5 тысячи рублей в месяц, а также сфера операций проводимых с недвижимостью – 34,3 тысячи рублей.

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