В Казани завершился капремонт второго корпуса городской больницы №16

В здании уже побывали мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Фото: kzn.ru

В Казани завершился капремонт второго корпуса горбольницы №16 на улице Гагарина. Там заменили кровлю и инженерные сети, установили новое оборудование и мебель, а еще организовали по туалету в каждой палате. Также там появились кабинет рентгеновской компьютерной томографии и отделение для хранения лекарств.

Обновленное медучреждение 12 января посетили мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

- Сейчас одним из немногих зданий, которые требуют обновления, остается еще один корпус больницы №16 на 5 тысяч квадратных метров. Надеемся, что и его мы отремонтируем, – заявил Метшин.

Отметим, что ремонт горбольницы №16 начался шесть лет назад. Работы уже проведены в поликлинике, женской консультации и пищеблок, который в процессе перепрофилировали под городской амбулаторный центр оториноларингологии и пульмонологии.

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