В Бугульме газовый баллон разнес крышу гаража, пострадали два человека

Инцидент произошел на улице Нефтяников. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 12 января, в 14:21 в экстренные службы поступила информация о том, что в Бугульме в доме №42 на улице Нефтяников взрывной волной выбило стекла на балконе. На место происшествия тут же были направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в МЧС Татарстана.

Прибывшие пожарные установили, что в 100 метрах от указанного дома в частном отдельно стоящем гараже во время демонтажа газового оборудования автомобиля произошла разгерметизация баллона. В результате чего пострадали два человека, которые с различными травмами были доставлены в районную больницу. Также баллон разнес и крышу самого гаража.

- Горение и задымление отсутствовало. Двухскатная кровля гаража была повреждена на площади 25 квадратных метров, также повреждено остекление балконных рам четырех квартир со 2 по 5 этаж дома №42, - рассказали в МЧС Татарстана.

В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.

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