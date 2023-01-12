По факту ДТП со «скорой» в Казани, в котором погибла женщина, возбуждено уголовное дело

Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту смертельного ДТП, которое произошло на улице Парина в Казани 12 января, возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, в результате столкновения «скорой помощи» и автобуса №22 погибла 80-летняя женщина, которую медики везли в больницу. Еще два человека - медицинский работник и пассажирка - пострадали.

По предварительным данным, «скорая» выехала на встречку, где и столкнулась с общественным транспортом.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram