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НовостиПроисшествия12 января 2023 11:17

По факту ДТП со «скорой» в Казани, в котором погибла женщина, возбуждено уголовное дело

В результате аварии также пострадали два человека
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту смертельного ДТП, которое произошло на улице Парина в Казани 12 января, возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, в результате столкновения «скорой помощи» и автобуса №22 погибла 80-летняя женщина, которую медики везли в больницу. Еще два человека - медицинский работник и пассажирка - пострадали.

По предварительным данным, «скорая» выехала на встречку, где и столкнулась с общественным транспортом.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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