По факту ДТП со «скорой» в Казани, в котором погибла женщина, возбуждено уголовное дело

Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По факту смертельного ДТП, которое произошло на улице Парина в Казани 12 января, возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, в результате столкновения «скорой помощи» и автобуса №22 погибла 80-летняя женщина, которую медики везли в больницу. Еще два человека - медицинский работник и пассажирка - пострадали.
По предварительным данным, «скорая» выехала на встречку, где и столкнулась с общественным транспортом.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram