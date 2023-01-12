Эвакуированы более тысячи детей: в казанском лицее из-за мяча на физкультуре сработала пожарная сигнализация

На место приехали пожарные подразделения и провели осмотр помещений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 января в многопрофильном лицее №187, расположенном на улице Жиганова в Казани, сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из здания тут же эвакуировали 1 375 учащихся и 72 сотрудников.

На место оперативно приехали пожарные, которые провели осмотр помещений. Возгорания они не обнаружили. Как оказалось, на уроке физкультуры дети попали мячом в один из датчиков АПС. Из-за этого и сработала сигнализация.

- Вызов оказался ложным, а все эвакуированные вернулись в лицей, - сообщили в МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram