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НовостиОбщество12 января 2023 11:52

Эвакуированы более тысячи детей: в казанском лицее из-за мяча на физкультуре сработала пожарная сигнализация

Из многопрофильного лицея №187 в Казани эвакуировали более 1,3 тысячи детей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На место приехали пожарные подразделения и провели осмотр помещений.

На место приехали пожарные подразделения и провели осмотр помещений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 января в многопрофильном лицее №187, расположенном на улице Жиганова в Казани, сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из здания тут же эвакуировали 1 375 учащихся и 72 сотрудников.

На место оперативно приехали пожарные, которые провели осмотр помещений. Возгорания они не обнаружили. Как оказалось, на уроке физкультуры дети попали мячом в один из датчиков АПС. Из-за этого и сработала сигнализация.

- Вызов оказался ложным, а все эвакуированные вернулись в лицей, - сообщили в МЧС Татарстана.

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