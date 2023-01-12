Игрок казанского «Ак Барса» Данис Зарипов решил заняться удобрениями из куриного помета

На реализацию проекта хоккеисту нужно 400 миллионов рублей. Фото: ak-bars.ru

Стало известно, что игрок казанского «Ак Барса», а некогда и капитан команды Данис Зарипов планирует заняться производством компоста из куриного помета. Хоккеист хочет построить в Зеленодольском районе биотехнологический комплекс по утилизации отходов птицеводства с последующим производством из них капсулированных удобрений.

Ежегодно на комплексе планируется перерабатывать порядка 42 тысяч тонн куриного помета и производить 21 тысячу тонн удобрений. Усваиваемость последних растениями будет составлять все 100%, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на собственный источник.

Реализация проекта Зарипова потребует около 400 миллионов рублей. Сейчас он ищет деньги.

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