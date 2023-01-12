В Казани автобус врезался в автомобиль «скорой», погибла пациентка

Авария произошла на улице Парина. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В этот четверг, 12 января, в Казани на улице Парина произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «скорой помощи», который доставлял в больницу пациентку в тяжелом состоянии. В тот момент, когда реанимобиль со включенными спецсигналами совершал разворот, в него врезался автобус. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не предоставил «скорой» преимущество на дороге.

После аварии стало понятно, что пациентка, которую везли в больницу, скончалась. Произошло ли это в результате ДТП еще предстоит выяснить. На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram