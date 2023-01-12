В центре Казани около остановки «Площадь Вахитова» снесут самовольно построенный магазин

Незаконные объекты должны быть демонтированы до 16 апреля, в том числе и в принудительном порядке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередной список из 12 объектов на снос и демонтаж самовольных построек в Казани попало здание одноэтажного магазина на улице Техническая около остановки «Площадь Вахитова». Постановление об этом подписал руководитель Исполкома города Рустем Гафарова.

Согласно документу, магазин занимает земельный участок площадью 18 квадратных метров, а сведения о том, кто самовольно его построил на муниципальной земле отсутствуют.

Кроме того, в список нелегально установленных объектов вошли девять павильонов и два автофургона, расположенные по следующим адресам:

- ул. Восстания, 87;

- ул. Кутузова, 15а;

- ул. Глушко, 8;

- пр. Ямашева, 71а;

- ул. Чуйкова, 53;

- ул. Вишневского, 51/1;

- пр. Победы, 29/57;

- ул. Мира, 45а;

- ул.Зорге, 75;

- ул.Пионерская, 8.

Владельцы этих самовольно установленных павильонов и автофургонов смогут сами их демонтировать до 16 января 2022 года. Иначе этим займутся власти города. В этом случае за проделанную работу все равно придется заплатить собственникам. К слову, все, что уберут с улиц Казани, будет храниться по адресу: ул. Набережная, 2б.

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