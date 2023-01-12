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НовостиПроисшествия12 января 2023 8:49

В Чебоксарах пьяный водитель иномарки устроил ДТП у детской поликлиники

В произошедшему лишь чудом никто не пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В результате аварии авто получили серьезные повреждения. Фото: ГИБДД Чувашии

В результате аварии авто получили серьезные повреждения. Фото: ГИБДД Чувашии

Вечером в среду, 11 января, у детской поликлиники на улице Энтузиастов в Чебоксарах столкнулись автомобили Kia и «Лада Веста». По данным автоинспекторов, ДТП произошло по вине водителя иномарки, который был пьян.

В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения. Никто из людей не пострадал.

- Это был час пик. Рядом детская поликлиника. Вы понимаете, что всем очень повезло в этой ситуации? Могло быть хуже, - говорят в ГИБДД Чувашии.

Все произошло в вечерний час-пик 11 января. Фото: ГИБДД Чувашии

Все произошло в вечерний час-пик 11 января. Фото: ГИБДД Чувашии

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