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НовостиОбщество12 января 2023 8:35

В казанском сквере Филармонии откроется еще один городской каток

Он заработает вечером 12 января
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Покататься там можно будет только на своих коньках.

Покататься там можно будет только на своих коньках.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В четверг, 12 января, в казанском сквере Филармонии откроется еще один городской каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

В 16:30 там выступят фигуристки, которые к тому же проведут мастер-класс по фигурному катанию. Массовые катания же начнутся в 17:00. Выйти на лед там, правда, можно будет только на своих коньках.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где можно покататься на коньках в столице Татарстана.

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