Покататься там можно будет только на своих коньках. Фото: Андрей АБРАМОВ

В четверг, 12 января, в казанском сквере Филармонии откроется еще один городской каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

В 16:30 там выступят фигуристки, которые к тому же проведут мастер-класс по фигурному катанию. Массовые катания же начнутся в 17:00. Выйти на лед там, правда, можно будет только на своих коньках.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где можно покататься на коньках в столице Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram