Покататься там можно будет только на своих коньках.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В четверг, 12 января, в казанском сквере Филармонии откроется еще один городской каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.
В 16:30 там выступят фигуристки, которые к тому же проведут мастер-класс по фигурному катанию. Массовые катания же начнутся в 17:00. Выйти на лед там, правда, можно будет только на своих коньках.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где можно покататься на коньках в столице Татарстана.
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