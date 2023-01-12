В Казани на ремонт тепловых сетей в 2023 году выделят полмиллиарда рублей

Ремонтные работы запланированы с весны по осень 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани на ремонт тепловых сетей в общей сложности выделят полмиллиарда рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

Согласно документации, реконструкция магистральной тепловой сети №2 по улице Право-Булачная пройдет с 25 июня по 31 августа 2023 года. На эти цели планируют потратить 135,3 миллиона рублей.

На ремонт тепловых сетей по проспекту Ибрагимова и улице Энергетиков готовы выделить 108,6 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить работы с 10 мая по 15 августа. Реконструкция на улице Меридианной и проспекте Ямашева пройдет с 5 июня по 15 сентября и потребует 83,9 миллиона рублей.

В 101,7 миллиона рублей обойдутся строительно-монтажные работы по улицам Академика Сахарова и Химиков. Срок работ - с 1 мая по 31 августа. Реконструкция магистральной тепловой сети №22 по улице Закиева и внутриквартальные тепловые сети по улицам Батыршина и Фурманова будет проходить с 30 мая по 11 сентября. На это потребуется 73,6 миллиона рублей.

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