Власти Татарстана утвердили перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2023 год

Указ подписан премьер-министром региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утвержден перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализация которых должна быть начата или продолжена в Татарстане в 2023 году. В нем 139 пунктов, которые относятся к сельскому хозяйству, рыболовству, производству пищевых продуктов, производству нефтепродуктов, химическому производству, производству резиновых и пластмассовых изделий, производству неметаллических минеральных продуктов, металлургическому производству, производству готовых металлических изделий, производству машин и оборудования, производству и распределению электроэнергии, тепла, газа и воды, транспорту и связи, а также к сбору и обработке сточных вод.

В перечне также имеются 11 проектов, которые были одобрены к реализации с предоставлением господдержки в виде налоговых льгот. Это рыбный комплекс в Лаишевском районе, завод по термическом обезвреживанию ТКО в Зеленодольском районе, оптово-распределительные центры в Зеленодольске и Елабуге, а также вторая очередь отеля Kazan Palace by Tasigo.

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