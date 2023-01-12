Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 5:25

В день открытия первой точки сети «Тюбетей» в Казани самый большой чек сделал Минниханов

Глава Татарстана заказал там еды более чем на две тысячи рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Приобретенные блюда руководитель региона раздал детям.

Приобретенные блюда руководитель региона раздал детям.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что в день открытия одной из первых точек сети «Тюбетей» в Казани самый большой чек там сделал глава Татарстана Рустам Минниханов. Владельцы заведения сами пригласили руководителя региона, но не ожидали, что он действительно придет.

- Он пришел и сделал первый и самый большой чек, - заявили в подкасте главы Минцифразвития республики Айрата Хайруллина сооснователи сети «Тюбетей» Султан Сафин и Айнур Камалиев.

По их словам, Минниханов тогда заказал еды более чем на две тысячи рублей. Приобретенные блюда он раздал детям.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram