В день открытия первой точки сети «Тюбетей» в Казани самый большой чек сделал Минниханов

Приобретенные блюда руководитель региона раздал детям. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что в день открытия одной из первых точек сети «Тюбетей» в Казани самый большой чек там сделал глава Татарстана Рустам Минниханов. Владельцы заведения сами пригласили руководителя региона, но не ожидали, что он действительно придет.

- Он пришел и сделал первый и самый большой чек, - заявили в подкасте главы Минцифразвития республики Айрата Хайруллина сооснователи сети «Тюбетей» Султан Сафин и Айнур Камалиев.

По их словам, Минниханов тогда заказал еды более чем на две тысячи рублей. Приобретенные блюда он раздал детям.

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