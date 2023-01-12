Новым прокурором Цивильского района Чувашии стал Евгений Петров

Соответствующий указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На должность прокурора Цивильского района Чувашии назначен старший советник юстиции Евгений Петров, который ранее возглавлял надзорное ведомство в Аликовском районе. Соответствующий указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Известно, что Петров окончил юридический факультет Чувашского государственного университета. Работу в органах прокуратуры он начал в 2002 году с должности помощника прокурора родного Новочебоксарска. После он в разное время был там старшим помощником и заместителем прокурора.

Из Новочебоксарска Петров перебрался в Аликовский район, где также некоторое время был зампрокурора, а в 2018 году возглавил ведомство.

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