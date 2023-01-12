Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 5:16

Новым прокурором Цивильского района Чувашии стал Евгений Петров

До сих пор он возглавлял надзорное ведомство в Аликовском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующий указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Соответствующий указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На должность прокурора Цивильского района Чувашии назначен старший советник юстиции Евгений Петров, который ранее возглавлял надзорное ведомство в Аликовском районе. Соответствующий указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Известно, что Петров окончил юридический факультет Чувашского государственного университета. Работу в органах прокуратуры он начал в 2002 году с должности помощника прокурора родного Новочебоксарска. После он в разное время был там старшим помощником и заместителем прокурора.

Из Новочебоксарска Петров перебрался в Аликовский район, где также некоторое время был зампрокурора, а в 2018 году возглавил ведомство.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram