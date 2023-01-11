Число авиарейсов из Казани в Нарьян-Мар увеличилось до пяти в неделю

Полеты будут выполняться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 Фото: Рината СТРЕБКОВА

Количество авиарейсов из Казани в Нарьян-Мар будет увеличено. Так, теперь отправиться из столицы Татарстана в административный центр Ненецкого автономного округа можно пять раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Самолеты будут вылетать из Казани по вторникам и пятницам в 7.35 и 8.20, а также в воскресенье в 13.55. Из Нарьян-Мара вылеты намечены по понедельникам в 17.15, вторникам в 11.45, четвергам в 18.00, пятницам в 11.45 и воскресеньям в 10.45.

Полеты будут выполняться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Отметим, что часть рейсов будет выполняться с промежуточной посадкой в Сыктывкаре. Время в пути, если говорить о прямом перелете, составит чуть более 2 часов. ВРемя в пути с посадкой в Сыктывкаре - чуть более 4 часов.