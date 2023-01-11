"Ак Барс" обыграл в гостях "Авангард" и продлил победную серию до пяти игр

Благодаря победе казанцы поднялись на 6 место в таблице Востока. Фото: Ак Барс

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский "Ак Барс" гостил у омского "Авангарда".. После возвращения на пост главного тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова поймали победную волну и выиграли четыре матча подряд.

Матч в Омске казанцы начали с явной заявкой на победу. Уже на 41 секунде Дмитрий Воронков открыл счет в матче. Правда, хозяева льда быстро вернулись в игру и спустя три минуты восстановили равновесие. Отличился Арсений Грицюк. Следующий гол зрителям пришлось ждать более 40 минут. В середине третьего периода Илья Сафонов второй раз распечатал ворота "Авангарда". Этот гол оказался победным. "Ак Барс" выиграл 2:1.

Благодаря этому успеху казанские хоккеисты набрали 59 очков и поднялись на 6 место. ОТ лидирующего "Автомобилиста" из Екатеринбурга "барсы" отстают на 6 очков.