В Казани открылись два пункта приема живых елей

Казанцам рекомендуют не выбрасывать елки на помойку, а отнести в пункт приема деревьев. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Новогодние праздники завершились. Постепенно люди выносят из домов и квартир ели и сосны, которыми украшали жилища на праздник. При этом, жителям Казани настоятельно советуют не выбрасывать деревья на помойку, а отнести в пункты приема живых елей.

Два пункта уже начали работу в Казани. Они расположены рядом с домом №160 по улице Аделя Кутуя и вблизи торгового центра на проспекте Победы, 141.

Отмечается, что отбывшие свое в качестве новогодней декорации деревья пойдут на благие дела.Ели и сосны будут использовать для подстилки животным и птицам. Также их отправят на корм для коз. Тех, кто решит сдать деревья в пункты приема настоятельно рекомендуют очистить их от новогодней мишуры и елочных игрушек.