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НовостиОбщество11 января 2023 14:44

Новогодние конструкции в Казани начнут разбирать 20 января

В первых рядах разберут главную елку около "Чаши"
Рината СТРЕБКОВА
Новогодние конструкции будут украшать город еще минимум неделю.

Новогодние конструкции будут украшать город еще минимум неделю.

Фото: Мэрия Казани

Стало известно, когда начнут разбирать новогодние конструкции в Казани. Датом начала демонтажных работ в мэрии столицы Татарстана назвали 20 января. В этот день начнется разбор главной новогодней елки столицы Татарстана - 35-метровой конструкции около "Чаши".

Кроме того, после 20 января начнется демонтаж световых арок на площади Свободы, на улице Кремлевской и пешеходной улице Баумана. А вот праздничные иллюминации на "Черном озере" останутся. Их демонтируют только тогда, когда каток прекратит свою работу.