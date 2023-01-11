Новогодние конструкции в Казани начнут разбирать 20 января

Новогодние конструкции будут украшать город еще минимум неделю. Фото: Мэрия Казани

Стало известно, когда начнут разбирать новогодние конструкции в Казани. Датом начала демонтажных работ в мэрии столицы Татарстана назвали 20 января. В этот день начнется разбор главной новогодней елки столицы Татарстана - 35-метровой конструкции около "Чаши".

Кроме того, после 20 января начнется демонтаж световых арок на площади Свободы, на улице Кремлевской и пешеходной улице Баумана. А вот праздничные иллюминации на "Черном озере" останутся. Их демонтируют только тогда, когда каток прекратит свою работу.