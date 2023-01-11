В Набережных Челнах тракторист чистил снег и едва не заморозил людей в домах

Коммунальную аварию удалось быстро устранить, даже несмотря на то, что ее пытались скрыть за сугробом. Фото: скриншот с видео

Сотрудники Набережночелнинских тепловых сетей во время сильных морозов обнаружили повреждение в тепловых коммуникациях – владельцы квартир могли запросто замерзнуть в такую стужу.

Прорыв обнаружили в 21 микрорайоне города около домов 21/01 и 21/05. Но добраться сразу до него не получилось. Сверху неизвестно откуда был навален снег, хотя осадков до этого не было.

Тем не менее, как комментируют в Набережночелнинских тепловых сетях, их сотрудники в спешном порядке менее чем за четыре часа смогли все исправить, никто в итоге не замерз.

Чтобы выяснить по какой причине произошел прорыв, была просмотрена видеозапись с камеры, установленной на одном из домов. Оказалось, что виновником этой коммунальной аварии стал тракторист, который чистил двор от снега. Во время этого процесса он так сильно сдвинул крышку люка, что повредил шток. Тут же наружу вырвался столб пара. Тракторист невозмутимо вылез из кабины и просто прикрыл его той же самой крышкой люка, а затем просто уехал. Но на этом история не закончилась. Видимо, для того, чтобы скрыть следы своего «преступления», тракторист возвращается, везя в ковше кучу снега. Ее он и свалили на крышку люка. Не видно проблемы, значит, ее нет?

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