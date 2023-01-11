Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 13:53

Ограничение движения по улице Васильченко в Казани продлили до 20 февраля

Перекрытым остается участок у дома №1
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Там проводятся работы на сетях газопровода.

Там проводятся работы на сетях газопровода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продлили ограничение движения автомобилей по улице Васильченко. Речь идет об участке проезжей части у дома №1, где проводятся работы на сетях газопровода, сообщают власти города.

Отмечается также, что с 20 февраля по 15 марта в городе будет перекрыта проезжая часть и тротуар у дома №31 по улице Кулахметова и у домов №№80 и 83а по улице Восстания. Там также будут проводиться работы на сетях газопровода.

Горожанам советуют заранее выбирать свой маршрут.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram