Ограничение движения по улице Васильченко в Казани продлили до 20 февраля

Там проводятся работы на сетях газопровода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продлили ограничение движения автомобилей по улице Васильченко. Речь идет об участке проезжей части у дома №1, где проводятся работы на сетях газопровода, сообщают власти города.

Отмечается также, что с 20 февраля по 15 марта в городе будет перекрыта проезжая часть и тротуар у дома №31 по улице Кулахметова и у домов №№80 и 83а по улице Восстания. Там также будут проводиться работы на сетях газопровода.

Горожанам советуют заранее выбирать свой маршрут.

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