В квартире одной из новостроек Йошкар-Олы во время морозов образовалась наледь

Жильцы винят во всем плохие окна, установленные в доме. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Семья из Йошкар-Олы пожаловалась на то, что 10 января в их новой квартире (она им была предоставлена при расселении аварийного дома) во время аномальных морозов образовалась наледь. Жильцы винят в этом плохие окна, которые установлены в их новостройке.

Когда информация начала распространяться по соцсетям, ей заинтересовались в СУ СКР по Марий Эл. Там организовали процессуальную проверку. Следственная группа совместно с сотрудниками прокуратуры и контролирующих органов уже побывала в квартире.

На данный момент специалистами выясняются все причины обледенения, сообщают в следственном управлении.

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