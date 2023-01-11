Руководителя казанского «Техно-Плюс» подозревают в неуплате 17,2 миллиона рублей налогов

Обстоятельства преступления устанавливаются. Фото: Анастасия ОСИПОВА

65-летнего руководителя казанского ООО «Техно-Плюс» подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 17,2 миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждено соответствующее уголовное дело, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы предприниматель вносил в налоговые декларации и другие важные документы заведомо ложные данные о фиктивных взаимоотношения с шестью контрагентами, что помогло ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram