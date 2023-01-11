Ринат Абдуллин освобожден от должности замглавы Минстроя Татарстана

Данный пост он занимал с 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После 60-летнего юбилея, который Ринат Абдуллин отметил в ушедшем декабре, он по собственной инициативе решил покинуть пост зам главы Минстроя Татарстана. Правительство республики удовлетворило данную просьбу. Так, распоряжением за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, с 10 января Абдуллин больше не работает заместителем министра. Отметим, что в данной должности он пробыл всего два года.

В ушедшем декабре Ринату Абдуллину исполнилось ровно 60 лет. Фото: minstroy.tatarstan.ru

Для справки, Ринат Абдуллин окончил Казанский инженерно-строительный институт, специальность по образованию – «инженер-строитель», Казанский финансово-экономический институт, специальность по образованию – «менеджер».

Начинал свою трудовую карьеру с должности мастера-строителя СМУ-26 треста № 5 объединения «Главтатнефтегазстрой». В разное время работал главным инженером Бугульминского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, директором тепловых сетей, первым заместителем министра – главный государственный инспектор по охране природы министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, гендиректором «Татфлота», руководителем Исполкома Набережных Челнов.

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