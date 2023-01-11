Минниханов наградил главу Минлесхоза Татарстана Кузюрова медалью «За заслуги перед РТ»

Он руководит ведомством почти пять лет. Фото: tatarstan.ru
Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписал президент региона Рустам Минниханов.
В документе говорится, что глава ведомства отмечен за особый вклад в развитие местного лесного хозяйства.
Отметим, что Куюров руководит министерством почти пять лет - с февраля 2018 года.
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