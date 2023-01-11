На Гагаринском мосту в Чебоксарах произошла массовая авария с участием четырех машин

К счастью, в результате столкновений никто из людей не пострадал. Фото: УМВД России по Чебоксарам

Около девяти часов утра в среду, 11 января, на Гагаринском мосту в Чебоксарах произошло массовое ДТП. Там столкнулись автомобили Great Wall, «Лада Калина», «ВАЗ-2112» и Renault Logan.

По предварительным данным, водитель первой иномарки выехал на встречку, где одна за другой столкнулся с тремя другими машинами. Легковушки получили значительные повреждения. Однако помощь медиков никому из людей не потребовалась, сообщают в ОМВД России по городу.

В произошедшем разбираются автоинспекторы.

В произошедшем разбираются автоинспекторы. Фото: УМВД России по Чебоксарам

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