Олег Ибрагимов стал новым руководителем Центр стандартизации и метрологии Татарстана

До этого Ибрагимов числился на этой должности лишь в статусе и.о. Фото: test.tatarstan.ru

Возглавлявший некогда Центр стандартизации и метрологии Татарстана Фарид Туктаров остался в структуре и продолжит работу в качестве Советника директора. В свою очередь его место, согласно приказу руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева, займет Олег Ибрагимов, сообщает пресс-служба республиканского Центра.

Что известно об Олеге Ибрагимове? Он окончил радиотехнический факультет Казанского авиационного института, начинал работу с инженера-конструктора на Казанском оптико-механическом заводе и ЦКБ «Фотон», руководил центром информатизации при Кабмине Татарстана, работал заместителем министра информатизации и связи республики. С 2006 по 2022 годы Ибрагимов осуществлял свою трудовую деятельность в Инновационно-производственном технопарке «Идея», который возглавил в 2017 году.

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