Хоккеист «Ак Барса» Артур Бровкин пришел в суд Казани и рассказал, как платил деньги вору в законе Сычу

Из спортсмена обманом вытянули почти 5 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 11 января, в Ново-Савиновский районный суд Казани пришел игрок «Ак Барса» Артур Бровкин. Спортсмен проходит по делу о мошенничестве в качестве потерпевшего. На скамье подсудимых единственный обвиняемый, который, к слову, уже во всем сознался. Это приятель Бровкина.

Во время допроса на суде хоккеист рассказал, что тот самый приятель в 2021 году рассказал о том, что данный спортсменом прогноз на очередную ледовую баталию не сбылся. Чем были очень расстроены некие члены группировки из Кварталов, потому как они якобы надеялись выиграть на ставках, а в итоге проиграли около 2 миллионов рублей.

По словам приятеля, «группировщики» хотели отомстить хоккеисту, учинив над ним расправу или основательно попортить жизнь. Для его защиты подсудимый предложил Бровкину обратиться к местному криминальному авторитету. При этом он каким-то образом убедил хоккеиста не обращаться за помощью ни в полицию, ни в сам клуб.

Спустя время приятель Бровкина «повысил ставки». Он сообщил, что местный криминальный авторитет выступил за хоккеиста, но члены группировки из Кварталов уже вышли со своим вопросом на более серьезный уровень. Мол, даже за расправу над спортсменом предложили 5 миллионов рублей.

Приятель уговорил хоккеиста заручиться поддержкой вора в законе из Казани Ромы Сыча, правда, мол, за это придется заплатить деньгами. Вплоть до 2022 года хоккеист давал деньги подсудимому на решение, как оказалось не существующего вопроса с несуществующими членами группировки из Кварталов. Когда же сумма таких отчислений начала подбираться к 5 миллионам рублей, Бровкин на очередную встречу с приятелем пришел под сопровождением сотрудников полиции. При передаче денег этого самого приятеля в итоге и задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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