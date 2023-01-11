Жителям Чебоксар предложили сдать живые новогодние ели, сосны и пихты в зооуголок

Акция продлится с 11 по 13 января. Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Жители Чебоксар могут сдать новогодние деревья в зооуголок «Ковчег» в парке имени Андрияна Николаева. Акция там началась 11 января и продлится вплоть до 13 числа. Горожан ждут с 10:00 до 18:00, сообщают местные власти.

Сдать можно только живые ели, сосны и пихты без новогодних украшений и обработки химикатами. После эти деревья станут полезным угощением для животных. А в сильные морозы они будут служить живыми изгородями и теплыми подстилками в вольерах.

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