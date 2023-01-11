Новым прокурором Зеленодольска стал Дмитрий Ерпелев

Ерпелева уже представили новому коллективу и активу района. Фото: прокуратура Татарстана

На должность прокурора Зеленодольска назначен старший советник юстиции Дмитрий Ерпелев, который ранее руководил надзорным ведомством в Набережных Челнах. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В среду, 11 января, Ерпелева представили новому коллективу и активу района.

Бывший прокурор Зеленодольска Сергей Егоров ранее вышел в отставку по выслуге лет.

СПРАВКА КП

Дмитрий Ерпелев родился 4 апреля 1971 года в Казани. После школы окончил юридический факультет КГУ имени Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».

Службу в органах прокуратуры он начал в 1993 году с должности помощника прокурора в/ч 9351 в Казани. С 2000 по 2001 годы был старшим помощником прокурора в/ч 9351 в Казани, с 2001 по 2002 - старшим помощником Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах республики, с 2002 по 2010 - заместителем Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах республики, в 2010 - зампрокурора Сармановского района, с 2010 по 2014 - зампрокурора Вахитовского района Казани, с 2014 по 2018 - Казанским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах республики, а с 2018 по 2023 - прокурором Набережных Челнов.

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