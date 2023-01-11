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НовостиОбщество11 января 2023 6:28

«Дом татарской кулинарии» в Казани купил экс-мэр Архангельска за 160 миллионов рублей

Теперь в здании планируется открыть семейный развлекательный центр
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ценность объекта, задумка татарской кулинарии и аутентичность прошлого заведения планируют сохранить.

Ценность объекта, задумка татарской кулинарии и аутентичность прошлого заведения планируют сохранить.

Фото: Даниил ОПАРИН

Знаменитый «Дом татарской кулинарии» на улице Баумана в Казани куплен за 160 миллионов рублей. Покупателем объекта оказался экс-мэр Архангельска Александр Донской, сообщает «Бизнес Online».

Планируется, что в здании будет создан семейный развлекательный центр. По словам Донского, ценность объекта, задумка татарской кулинарии и аутентичность места при этом будут сохранены.

Напомним, «Дом татарской кулинарии» был закрыт еще в 2020 году после 50 лет работы.

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Владельцы заведения не исключают, что спустя время могут открыть его вновь (подробности)

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