В ходе ночного пожара на Оренбургском проезде в Казани пострадали пенсионеры

Огненное ЧП случилось в частном деревянном жилом доме. Фото: МЧС Татарстана

Ночью на среду, 11 января, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Оренбургский проезд в Казани. Там горел частный деревянный жилой дом. Огнем была охвачена кухня и внутренняя обшивка других комнат - всего около 70 квадратных метров.

Пока пожарные занимались ликвидацией возгорания, к подоспевшим на место медикам обратились 71-летний мужчина и 73-летняя женщина. Они получили термические ожоги II степени. Пострадавших госпитализировали.

- Предварительная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, - сообщают в МЧС Татарстана.

Общая площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Фото: МЧС Татарстана

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