В Чебоксарах выписали тройняшек, родившихся с экстремально низкой массой тел

Спустя три месяца после родов детей выписали домой. Фото: Минздрав Чувашии.

10 января из чебоксарского президентского перинатального центра выписали домой первую тройню 2023 года. Дети появились на свет еще в октябре 2022 года. У молодой мамы из Новочебоксарска родились два мальчика и одна девочка: Все с экстремально низкой массой тела. Михаил весом 920 граммов, Артем весом 885 граммов и Вероника весом 981 грамм.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Чувашии, роды были экстренными, преждевременными. На 28 неделе у будущей мамы начались схватки,ей выполнили операцию кесарева сечения.

Новорожденные получили необходимую помощь врачей и спустя 3 долгих месяца их в удовлетворительном состоянии выписаны домой: Михаил весом 2690 граммов, Артем весом 2766 граммов и Вероника весом 2862 грамма.