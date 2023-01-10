В 2022 году жители Марий Эл стали чаще жениться и разводиться

По сравнению с 2021 годом в Йошкар-Оле сыграли на 81 свадьбу больше. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Йошкар-Оле в 2022 году стало больше семейных пар. Впрочем, и разводиться жители столицы Марий Эл стали чаще. Об этом сообщили в городско отделе ЗАГС.

По данным ведомства, за прошедший год в законный брак вступили 1316 пар. Это больше, чем в 2021 году, когда в Йошкар-Оле зарегистрировали создание 1235 новой семьи. При этом, число разводов, хоть и незначительно, но тоже увеличилось. В 2022 году распались 989 семей. Годом ранее развелись 977 пар.