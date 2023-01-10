Житель Нижнекамска предстанет перед судом по обвинению в убийстве 24-летней давности

Мужчине также вменяют незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Нижнекамска, который обвиняется в убийстве, совершенном в августе 1998 года. Мужчине также вменяют незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия.

По версии следствия, 24 года назад знакомый обвиняемого пригласил его на «разборки» с компанией молодых людей. Злоумышленник согласился и взял с собой неустановленное пока огнестрельное оружие. В ходе встречи между группами произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в 17-летнего парня. От полученных травм последний скончался на месте.

Тогда преступник с места происшествия скрылся. Во время расследования дела его товарищи заявили правоохранителям, что на «стрелке» присутствовал другой мужчина, который к тому моменту уже скончался. Поэтому-то обвинения и были сняты.

- В 2022 году в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были получены свидетельские показания, подтвердившие причастность обвиняемого к совершению преступления, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

В скором времени мужчина предстанет перед судом.

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