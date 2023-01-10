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НовостиОбщество10 января 2023 9:00

В Татарстане электричка протаранила легковой автомобиль

Это случилось на станции Высокая Гора
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Машинист поезда экстренно затормозил, но этого было уже недостаточно.

Машинист поезда экстренно затормозил, но этого было уже недостаточно.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В воскресенье, 8 января, в 21.50 на железнодорожном переезде станции Высокая Гора электричка снесла с рельс легковой автомобиль.

Водитель легковой машины выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом по маршруту "Кизнер - Казань". Машинист поезда экстренно затормозил, однако расстояние оказалось маленьким и столкновения избежать не получилось. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

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