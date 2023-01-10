В Татарстане электричка протаранила легковой автомобиль

Машинист поезда экстренно затормозил, но этого было уже недостаточно. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В воскресенье, 8 января, в 21.50 на железнодорожном переезде станции Высокая Гора электричка снесла с рельс легковой автомобиль.

Водитель легковой машины выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом по маршруту "Кизнер - Казань". Машинист поезда экстренно затормозил, однако расстояние оказалось маленьким и столкновения избежать не получилось. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

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