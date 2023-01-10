На работы в этом году будет потрачено 223,5 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома. На это будет направлено 223,5 миллиона рублей, говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Большая часть домов, которых ждет ремонт, находятся в Казани - 62. Остальные: в Набережных Челнах (13), Зеленодольском (8) и Нижнекамском (8) районах, а также в Елабуге (1).

В 2024 году капремонт проведут в 69 многоквартирных домах республики, в 2025 - в 64 домах. На работы будет потрачено 207,8 миллиона и 206,2 миллиона рублей соответственно.

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