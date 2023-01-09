В праздники во время катания на «ватрушках» в Чувашии пострадали 33 человека

22 случая были зарегистрированы в Чебоксарах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В новогодние праздники во время катания на тюбингах (санках-«ватрушках») в Чувашии пострадали 33 человека, в том числе 26 детей. Такие цифры в понедельник, 9 января, в ходе совещания в Доме правительства республики назвал руководитель ГКЧС региона Сергей Павлов.

По его словам, наибольшее количество травм пришлось на Чебоксары, где пострадали 22 человека, 15 из которых - несовершеннолетние. Еще семь случаев были зарегистрированы в Новочебоксарске.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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