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НовостиОбщество9 января 2023 10:46

С 10 января проезд на общественном транспорте Казани по карте подорожает до 35 рублей

Причина этого - рост цен на дизельное топливо, а также на комплектующие и запасные части машин
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет об автобусах, трамваях и троллейбусах.

Речь идет об автобусах, трамваях и троллейбусах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Со вторника, 10 января, в Казани подорожает проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. При оплате банковской или транспортной картами они будет стоить 35 рублей, что на четыре рубля больше, чем было раньше.

При оплате наличными стоимость проезда не изменится. По транспортной карте на 100 и более поездок стоимость одного билета составит 25 рублей, сообщают в Ассоциации АТП Татарстана.

Основными причинами повышения тарифов перевозчики называют рост цен на дизельное топливо, а также на комплектующие и запасные части машин.

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