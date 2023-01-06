В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют более 700 многоквартирных домов

В 2022 году капитально отремонтировали 740 домов в Татарстане. Фото: Виктория ДУДИНА

В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 716 многоквартирных домов общей площадью в 4,3 миллиона квадратных метров. Таким образом планируется улучшить условия жизни более 150 тысячам жителей республики. На капремонт в 2023 году планируется потратить более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Татарстана.

Отметим, что в 2022 году в республике капитально отремонтировали 740 многоквартирных домов в 40 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования составил 6,32 миллиарда рублей.

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