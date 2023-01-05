С начала года в Татарстане случились 44 пожара, в которых погибли четыре человека

Одной из основных причин подобных ЧП является неосторожное обращение с огнем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 44 пожара. В результате огненных ЧП погибли четыре человека. Еще четыре человека пострадали, а 14 - удалось спасти, сообщают 4 января в МЧС республики.

По словам специалистов, основными причинами пожаров в праздничные дни являются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении (в том числе в состоянии опьянения), неправильное устройство и неисправности отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и использования машин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Альметьевском районе из-за неосторожного обращения с огнем пострадал сельчанин. Его вместе с приятелем из горящего дома вывели подоспевшие пожарные.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram