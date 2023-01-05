В Лаишевском районе «Лада» сбила парня, который катался на «ватрушке»

Тюбинг был прикреплен к иномарке Chevrolet. Фото: ГИБДД Татарстана

В среду, 4 января, на трассе в Лаишевском районе автомобиль «Лада» сбил 24-летнего молодого человека, который ехал по дороге на тюбинге. «Ватрушка», на которой сидел парень, была прицеплена к иномарке Chevrolet.

В результате наезда потерпевший получил травмы и был доставлен в больницу.

Автоинспекторы просят местных жителей кататься на «ватрушках» в неположенных местах. Фото: ГИБДД Татарстана

- Это не единичный случай, когда такой опасный вид развлечений заканчивается переломами и даже смертью, - замечают в ГИБДД Татарстана и просят местных жителей не повторять подобного.

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