В Казани полицейский во время прогулки с семьей задержал подозреваемого в тяжком преступлении

Полицейский смог найти на улице предполагаемого преступника и задержал. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани полицейский во время прогулки с семьей в воскресенье смог задержать подозреваемого в нападении на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как отметили в ведомстве, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП «Азино-2» Линар Галимов проходил мимо одного из домов по улице Карбышева, когда услышал крики о помощи. Мужчина сразу же побежал на голоса.

Очевидцы ему рассказали, что неизвестный мужчина напал на женщину в подъезде дома, несколько раз ударил по голове, украл мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Галимов вызвал на место происшествия полицейских и медиков, а сам отправился на поиски предполагаемого злоумышленника. В результате оперуполномоченный заметил схожего по приметам мужчину с бутылкой в руках. Мужчина был пьян. Выяснилось, что он направлялся в магазин за очередной порцией алкоголя. По дороге он и заприметил женщину и решил попробовать увеличить свой капитал.

Подозреваемого доставили в отдел полиции «Танкодром». 46-летний злоумышленник свою вину признал. Мужчину заключили под стражу. Отмечается, что злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.