В Казани глава Исполкома города проверил уборку снега и вывоз мусора со дворов

Жители через систему "Открытая Казань" могут пожаловаться на уборку снега. Фото: Марат Мугинов

Глава Исполкома города Рустам Гафаров проверил уборку снега и вывоз мусора со дворов. Он отметил, что дворы и тротуары очищены не лучшим образом. Однако основные магистрали находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, Гафаров побывал в Советском районе на улице Журналистов. Там из-за плохой уборки образовалась колея из-за чего проверяющим пришлось оказывать помощь водителю, который застрял в снегу. Дальше они отправились в Вахитовский район, где на улице Татарстана обнаружили неудовлетворительное состояние тротуаров. А на улице Баумана пешеходная улица была убрана качественно. Однако в некоторых заведениях наледь покрыла ступени и входные группы.

Отметим, жители могут через систему "Открытая Казань" пожаловаться на уборку снега. Также это можно сделать по номеру телефона 063 или с помощью чата-бота Исполкома города в телеграм-канале "Моя Казань".

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