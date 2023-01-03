В результате пожара в Сабинском районе Татарстана погиб пожилой мужчина

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Около 6:10 во вторник, 3 января, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Энгельса в селе Большие Кибячи Сабинского района. Горели вещи в спальной комнате бревенчатого одноэтажного частного дома. Огонь распространился по площади в 40 квадратных метров.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Погибшему было 63 года.

К 6:20 открытое горение было ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются, сообщают в МЧС Татарстана.

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