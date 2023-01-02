За первые сутки 2023 года в Татарстане произошло 17 пожаров

Чаще всего возгорания происходили в жилом секторе. Фото: Иван МАКЕЕВ

За 1 января 2023 года в Татарстане произошло 17 пожаров. Так, из огня удалось спасти 10 человек, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Чаще всего возгорания происходили в жилом секторе. Это было связано с неосторожностью при курении и нарушениями правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, в Татарстане шесть человек пострадали при запуске пиротехники. Среди них трое - дети.

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