Большинство пострадавших от пиротехники находятся на амбулаторном лечении. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане шесть человек пострадали при запуске пиротехники. Среди них трое являются детьми. Об этом по состоянию на 7:00 2 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Так, семилетний мальчик был госпитализирован в ДРКБ с ожогами второй степени правого плеча и кисти. Еще один 38-летний мужчина получил ожоги лица и роговицы глаза. Его госпитализировали в РКОБ Казани. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

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